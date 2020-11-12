Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|26,24
|9,98
|Pegasus
|58,50
|54,35
|7,64
|Aksa
|9,94
|9,41
|5,63
|Brisa
|18,65
|17,67
|5,55
|Kardemir (D)
|4,15
|3,96
|4,80
|Türk Telekom
|7,95
|7,62
|4,33
|Sabancı Holding
|10,46
|10,03
|4,29
|Yataş
|10,36
|10,00
|3,60
|Good-Year
|7,70
|7,44
|3,49
|Mavi Giyim
|44,88
|43,40
|3,41
|Tüpraş
|89,30
|87,25
|2,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,68
|33,92
|2,24
|Koç Holding
|18,39
|18,10
|1,60
|Garanti Bankası
|8,63
|8,50
|1,53
|Petkim
|4,65
|4,58
|1,53
|Vestel
|20,20
|19,90
|1,51
|Tat Gıda
|10,67
|10,52
|1,43
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,23
|2,20
|1,36
|Anadolu Efes
|22,10
|21,92
|0,82
|İş Bankası (C)
|6,84
|6,79
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)