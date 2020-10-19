Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|845,90
|769,00
|10,00
|Deva Holding
|22,24
|20,22
|9,99
|Ege Endüstri
|868,80
|789,90
|9,99
|Akiş GMYO
|3,80
|3,46
|9,83
|T.S.K.B.
|1,40
|1,28
|9,37
|Şekerbank
|2,00
|1,84
|8,70
|Otokar
|161,80
|152,00
|6,45
|Albaraka Türk
|1,73
|1,63
|6,13
|Good-Year
|6,23
|5,92
|5,24
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,47
|4,94
|Yataş
|10,04
|9,58
|4,80
|Çemtaş
|14,95
|14,27
|4,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,31
|2,21
|4,52
|Garanti Bankası
|7,50
|7,18
|4,46
|Alkim Kimya
|15,15
|14,52
|4,34
|Akbank
|5,41
|5,20
|4,04
|Mavi Giyim
|45,80
|44,20
|3,62
|Halk GMYO
|2,66
|2,57
|3,50
|Vakıflar Bankası
|4,27
|4,13
|3,39
|Alarko GMYO
|18,85
|18,29
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)