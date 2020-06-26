Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|6,90
|6,28
|9,87
|Odaş Elektrik
|2,50
|2,28
|9,65
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,87
|8,02
|Global Yatırım Holding
|4,02
|3,81
|5,51
|Anadolu Efes
|21,06
|20,32
|3,64
|Anadolu Grubu Holding
|19,81
|19,18
|3,28
|İş Finansal Kiralama
|4,17
|4,04
|3,22
|Otokar
|149,00
|144,50
|3,11
|Aksa
|7,16
|6,95
|3,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,85
|14,43
|2,91
|Ford Otosan
|71,55
|69,65
|2,73
|MLP Sağlık
|19,00
|18,54
|2,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,20
|24,60
|2,44
|Borusan Mannesmann
|11,18
|10,95
|2,10
|Türk Telekom
|8,09
|7,93
|2,02
|Migros Ticaret
|37,40
|36,70
|1,91
|Arçelik
|18,40
|18,06
|1,88
|Şok Marketler
|13,05
|12,84
|1,64
|Doğan Holding
|2,00
|1,97
|1,52
|Alarko Holding
|5,55
|5,47
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)