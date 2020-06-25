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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:43:16 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,87 1,76 6,25
Kerevitaş Gıda 4,49 4,24 5,90
Halk GMYO 2,16 2,06 4,85
Tekfen Holding 17,37 16,67 4,20
Aksa Enerji 5,02 4,82 4,15
Tümosan Motor ve Traktör 7,18 6,92 3,76
Özak GMYO 3,94 3,80 3,68
Türk Traktör 78,80 76,35 3,21
Odaş Elektrik 2,28 2,21 3,17
Sasa Polyester 10,84 10,56 2,65
Halkbank 6,29 6,13 2,61
İskenderun Demir Çelik 7,20 7,02 2,56
İş Finansal Kiralama 4,04 3,94 2,54
Karsan Otomotiv 2,73 2,67 2,25
Net Holding 2,34 2,29 2,18
Enka İnşaat 6,13 6,01 2,00
Doğuş Otomotiv 16,27 16,00 1,69
Bizim Mağazaları 19,52 19,22 1,56
Anadolu Hayat Emeklilik 7,21 7,10 1,55
Logo Yazılım 77,55 76,50 1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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