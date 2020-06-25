Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,76
|6,25
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|4,24
|5,90
|Halk GMYO
|2,16
|2,06
|4,85
|Tekfen Holding
|17,37
|16,67
|4,20
|Aksa Enerji
|5,02
|4,82
|4,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,18
|6,92
|3,76
|Özak GMYO
|3,94
|3,80
|3,68
|Türk Traktör
|78,80
|76,35
|3,21
|Odaş Elektrik
|2,28
|2,21
|3,17
|Sasa Polyester
|10,84
|10,56
|2,65
|Halkbank
|6,29
|6,13
|2,61
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|7,02
|2,56
|İş Finansal Kiralama
|4,04
|3,94
|2,54
|Karsan Otomotiv
|2,73
|2,67
|2,25
|Net Holding
|2,34
|2,29
|2,18
|Enka İnşaat
|6,13
|6,01
|2,00
|Doğuş Otomotiv
|16,27
|16,00
|1,69
|Bizim Mağazaları
|19,52
|19,22
|1,56
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,21
|7,10
|1,55
|Logo Yazılım
|77,55
|76,50
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)