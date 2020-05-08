Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,18
|11,99
|9,92
|İş Finansal Kiralama
|3,55
|3,34
|6,29
|Halkbank
|5,44
|5,19
|4,82
|Vakıflar Bankası
|4,64
|4,50
|3,11
|Good-Year
|4,40
|4,29
|2,56
|Halk GMYO
|1,42
|1,39
|2,16
|Petkim
|3,66
|3,59
|1,95
|Turkcell
|13,40
|13,15
|1,90
|Adana Çimento (A)
|9,85
|9,67
|1,86
|Migros Ticaret
|29,66
|29,18
|1,64
|Koç Holding
|14,97
|14,74
|1,56
|Bim Mağazalar
|51,00
|50,35
|1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|5,46
|1,28
|Bursa Çimento
|3,85
|3,81
|1,05
|Brisa
|8,70
|8,61
|1,05
|Enka İnşaat
|6,21
|6,16
|0,81
|Türk Traktör
|56,25
|55,80
|0,81
|Enerjisa Enerji
|7,46
|7,41
|0,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|8,00
|0,63
|Deva Holding
|14,40
|14,32
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)