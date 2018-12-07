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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

07 Aralık 2018 Cuma 19:04
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,191,28-7,03
TAV Havalimanları22,6423,42-3,33
Coca Cola İçecek31,0432,00-3,00
Gentaş2,032,08-2,40
Hürriyet Gzt.0,981,00-2,00
Anadolu Efes21,1021,52-1,95
Mavi Giyim37,2837,98-1,84
Tofaş Oto. Fab.17,6017,88-1,57
Bera Holding2,112,14-1,40
Ülker Bisküvi15,8316,05-1,37
Tekfen Holding20,5820,86-1,34
T.S.K.B.0,770,78-1,28
Türk Hava Yolları16,1916,39-1,22
Pegasus24,3624,60-0,98
Bim Mağazalar83,8584,50-0,77
Zorlu Enerji1,291,30-0,77
Albaraka Türk1,301,31-0,76
Çemtaş6,666,71-0,75
Emlak Konut GMYO1,611,62-0,62
İttifak Holding4,694,71-0,42




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:04
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