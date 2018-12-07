Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler07 Aralık 2018 Cuma 19:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,28
|-7,03
|TAV Havalimanları
|22,64
|23,42
|-3,33
|Coca Cola İçecek
|31,04
|32,00
|-3,00
|Gentaş
|2,03
|2,08
|-2,40
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|1,00
|-2,00
|Anadolu Efes
|21,10
|21,52
|-1,95
|Mavi Giyim
|37,28
|37,98
|-1,84
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|17,88
|-1,57
|Bera Holding
|2,11
|2,14
|-1,40
|Ülker Bisküvi
|15,83
|16,05
|-1,37
|Tekfen Holding
|20,58
|20,86
|-1,34
|T.S.K.B.
|0,77
|0,78
|-1,28
|Türk Hava Yolları
|16,19
|16,39
|-1,22
|Pegasus
|24,36
|24,60
|-0,98
|Bim Mağazalar
|83,85
|84,50
|-0,77
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,30
|-0,77
|Albaraka Türk
|1,30
|1,31
|-0,76
|Çemtaş
|6,66
|6,71
|-0,75
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|1,62
|-0,62
|İttifak Holding
|4,69
|4,71
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ