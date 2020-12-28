Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|27,94
|30,30
|-7,79
|Selçuk Ecza Deposu
|14,82
|15,44
|-4,02
|Halk GMYO
|3,30
|3,38
|-2,37
|Albaraka Türk
|1,98
|2,02
|-1,98
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|13,45
|-1,86
|Akçansa
|16,55
|16,85
|-1,78
|Doğan Holding
|3,00
|3,05
|-1,64
|Anadolu Grubu Holding
|27,06
|27,50
|-1,60
|Odaş Elektrik
|3,83
|3,89
|-1,54
|Koza Madencilik
|15,57
|15,79
|-1,39
|Çelebi
|145,10
|147,00
|-1,29
|Çimsa
|17,87
|18,08
|-1,16
|Pegasus
|71,15
|71,90
|-1,04
|Türk Hava Yolları
|12,62
|12,74
|-0,94
|Net Holding
|3,42
|3,45
|-0,87
|TAV Havalimanları
|20,68
|20,86
|-0,86
|Brisa
|19,72
|19,89
|-0,85
|Petkim
|4,96
|5,00
|-0,80
|Halkbank
|5,41
|5,45
|-0,73
|Şok Marketler
|12,81
|12,90
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)