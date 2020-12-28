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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:53:00 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann27,9430,30-7,79
Selçuk Ecza Deposu14,8215,44-4,02
Halk GMYO3,303,38-2,37
Albaraka Türk1,982,02-1,98
İpek Doğal Enerji13,2013,45-1,86
Akçansa16,5516,85-1,78
Doğan Holding3,003,05-1,64
Anadolu Grubu Holding27,0627,50-1,60
Odaş Elektrik3,833,89-1,54
Koza Madencilik15,5715,79-1,39
Çelebi145,10147,00-1,29
Çimsa17,8718,08-1,16
Pegasus71,1571,90-1,04
Türk Hava Yolları12,6212,74-0,94
Net Holding3,423,45-0,87
TAV Havalimanları20,6820,86-0,86
Brisa19,7219,89-0,85
Petkim4,965,00-0,80
Halkbank5,415,45-0,73
Şok Marketler12,8112,90-0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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