  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:04:05 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann30,3033,66-9,98
Çelebi147,00160,10-8,18
Eczacıbaşı İlaç7,507,93-5,42
Netaş Telekomünikasyon24,6425,46-3,22
ARD Bilişim Teknolojileri45,6246,86-2,65
İş GMYO2,312,37-2,53
Petkim5,005,12-2,34
İpek Doğal Enerji13,4513,77-2,32
Tat Gıda10,9911,25-2,31
Bagfaş19,9320,38-2,21
Alcatel Lucent Teletaş29,2629,88-2,07
DO-CO545,00556,50-2,07
Karel Elektronik21,0621,48-1,96
Anadolu Grubu Holding27,5028,00-1,79
Odaş Elektrik3,893,96-1,77
Çemtaş15,7716,00-1,44
Coca Cola İçecek61,8062,60-1,28
Mavi Giyim51,9052,55-1,24
Kordsa Teknik Tekstil15,7915,97-1,13
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,831,85-1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nur..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Hitler’in torunları imamı katletti
Dünya

Hitler’in torunları imamı katletti

İslam düşmanlığının arttığı Almanya’da ırkçılar, Pakistanlı İmam Şahid Navaz Kadri’yi sokak ortasında döverek katletti. Stuttgart şehrindeki..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay