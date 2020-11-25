Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.790,50
|2.950,00
|-5,41
|Bagfaş
|20,00
|20,80
|-3,85
|GSD Holding
|2,27
|2,36
|-3,81
|Doğuş Otomotiv
|28,04
|29,14
|-3,77
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|2,12
|-3,30
|Çemtaş
|14,73
|15,16
|-2,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|11,29
|-2,57
|Bursa Çimento
|9,25
|9,49
|-2,53
|Aksa
|10,73
|11,00
|-2,45
|Akiş GMYO
|3,66
|3,75
|-2,40
|Türk Traktör
|142,50
|146,00
|-2,40
|Ülker Bisküvi
|22,08
|22,62
|-2,39
|Yataş
|11,58
|11,86
|-2,36
|Ege Endüstri
|1.672,80
|1.712,70
|-2,33
|Çimsa
|15,29
|15,63
|-2,18
|Brisa
|19,09
|19,50
|-2,10
|Doğan Holding
|2,47
|2,52
|-1,98
|İş GMYO
|2,06
|2,10
|-1,90
|Oyak Çimento
|8,08
|8,23
|-1,82
|Hektaş
|12,98
|13,22
|-1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)