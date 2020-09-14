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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:52:04 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,45 1,49 -2,68
Vestel 17,20 17,50 -1,71
TAV Havalimanları 16,00 16,22 -1,36
Pegasus 47,80 48,38 -1,20
Coca Cola İçecek 45,08 45,50 -0,92
T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91
Karsan Otomotiv 2,99 3,01 -0,66
Turkcell 14,23 14,32 -0,63
Akbank 4,89 4,92 -0,61
İş Bankası (C) 5,03 5,06 -0,59
Arçelik 22,66 22,78 -0,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,05 -0,49
Vakıflar Bankası 4,09 4,11 -0,49
Doğan Holding 2,15 2,16 -0,46
Türk Hava Yolları 10,88 10,93 -0,46
Aygaz 11,60 11,65 -0,43
İskenderun Demir Çelik 7,22 7,25 -0,41
Anadolu Grubu Holding 16,95 17,02 -0,41
T. Halk Bankası 5,08 5,10 -0,39
Logo Yazılım 89,50 89,85 -0,39


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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