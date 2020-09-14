Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,45
|1,49
|-2,68
|Vestel
|17,20
|17,50
|-1,71
|TAV Havalimanları
|16,00
|16,22
|-1,36
|Pegasus
|47,80
|48,38
|-1,20
|Coca Cola İçecek
|45,08
|45,50
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,09
|1,10
|-0,91
|Karsan Otomotiv
|2,99
|3,01
|-0,66
|Turkcell
|14,23
|14,32
|-0,63
|Akbank
|4,89
|4,92
|-0,61
|İş Bankası (C)
|5,03
|5,06
|-0,59
|Arçelik
|22,66
|22,78
|-0,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|2,05
|-0,49
|Vakıflar Bankası
|4,09
|4,11
|-0,49
|Doğan Holding
|2,15
|2,16
|-0,46
|Türk Hava Yolları
|10,88
|10,93
|-0,46
|Aygaz
|11,60
|11,65
|-0,43
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|7,25
|-0,41
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|17,02
|-0,41
|T. Halk Bankası
|5,08
|5,10
|-0,39
|Logo Yazılım
|89,50
|89,85
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)