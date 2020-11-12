Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|7,65
|8,48
|-9,79
|Ege Endüstri
|1.221,30
|1.349,00
|-9,47
|Deva Holding
|23,40
|24,90
|-6,02
|Alarko GMYO
|17,12
|18,20
|-5,93
|Çimsa
|14,86
|15,70
|-5,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,16
|10,69
|-4,96
|Albaraka Türk
|1,73
|1,82
|-4,95
|Halk GMYO
|2,51
|2,64
|-4,92
|İş GMYO
|1,97
|2,06
|-4,37
|Alarko Holding
|6,48
|6,77
|-4,28
|Gözde Girişim
|6,36
|6,63
|-4,07
|Akiş GMYO
|3,78
|3,94
|-4,06
|Torunlar GMYO
|3,56
|3,71
|-4,04
|Borusan Mannesmann
|14,83
|15,45
|-4,01
|Net Holding
|3,21
|3,34
|-3,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,24
|12,73
|-3,85
|İş Finansal Kiralama
|3,78
|3,93
|-3,82
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,30
|27,34
|-3,80
|İskenderun Demir Çelik
|7,95
|8,26
|-3,75
|Çemtaş
|14,28
|14,83
|-3,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)