Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,90
|6,03
|-2,16
|Şekerbank
|1,56
|1,59
|-1,89
|Alarko GMYO
|16,17
|16,46
|-1,76
|Turkcell
|15,15
|15,42
|-1,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|8,41
|-1,66
|Anadolu Efes
|20,80
|21,12
|-1,52
|Albaraka Türk
|1,51
|1,53
|-1,31
|Akçansa
|13,03
|13,20
|-1,29
|Ford Otosan
|87,20
|88,25
|-1,19
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|9,25
|-1,19
|Enka İnşaat
|6,75
|6,82
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,74
|-0,74
|Sasa Polyester
|16,95
|17,05
|-0,59
|Halkbank
|5,16
|5,19
|-0,58
|Good-Year
|5,24
|5,27
|-0,57
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|7,14
|-0,56
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,67
|-0,54
|MLP Sağlık
|16,51
|16,60
|-0,54
|Pegasus
|45,90
|46,10
|-0,43
|Doğan Holding
|2,34
|2,35
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)