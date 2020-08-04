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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:42:19 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 10,29 11,41 -9,82
Torunlar GMYO 3,93 4,35 -9,66
Bim Mağazalar 64,75 71,45 -9,38
Alarko GMYO 15,04 16,58 -9,29
Çemtaş 10,94 12,05 -9,21
Ege Endüstri 662,00 728,90 -9,18
Çimsa 10,59 11,62 -8,86
Akçansa 11,65 12,78 -8,84
Netaş Telekomünikasyon 15,16 16,63 -8,84
Aksa Enerji 5,03 5,48 -8,21
MLP Sağlık 15,99 17,41 -8,16
Brisa 10,45 11,37 -8,09
Klimasan Klima 14,54 15,82 -8,09
Güneş Sigorta 5,75 6,25 -8,00
Özak GMYO 4,26 4,63 -7,99
İş Yatırım Menkul Değerler 7,28 7,90 -7,85
Gözde Girişim 5,20 5,63 -7,64
Net Holding 2,33 2,52 -7,54
Eczacıbaşı İlaç 5,85 6,31 -7,29
Kartonsan 627,50 675,90 -7,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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