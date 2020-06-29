  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:48:18 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 67,95 69,80 -2,65
Odaş Elektrik 2,46 2,50 -1,60
Türk Traktör 77,40 78,50 -1,40
Doğuş Otomotiv 15,87 16,09 -1,37
Logo Yazılım 77,25 78,15 -1,15
Ülker Bisküvi 23,76 24,02 -1,08
Petkim 4,21 4,25 -0,94
Bizim Mağazaları 19,12 19,30 -0,93
Anadolu Cam 4,62 4,66 -0,86
Ford Otosan 70,95 71,55 -0,84
Tekfen Holding 17,07 17,21 -0,81
Mavi Giyim 46,46 46,82 -0,77
İş Finansal Kiralama 4,14 4,17 -0,72
Reysaş GMYO 5,10 5,13 -0,58
Türk Telekom 8,05 8,09 -0,49
Pegasus 53,85 54,05 -0,37
Eczacıbaşı İlaç 6,13 6,15 -0,33
Turkcell 16,49 16,54 -0,30
Türk Hava Yolları 12,46 12,47 -0,08
Deva Holding 19,04 19,05 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı