Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|67,95
|69,80
|-2,65
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,50
|-1,60
|Türk Traktör
|77,40
|78,50
|-1,40
|Doğuş Otomotiv
|15,87
|16,09
|-1,37
|Logo Yazılım
|77,25
|78,15
|-1,15
|Ülker Bisküvi
|23,76
|24,02
|-1,08
|Petkim
|4,21
|4,25
|-0,94
|Bizim Mağazaları
|19,12
|19,30
|-0,93
|Anadolu Cam
|4,62
|4,66
|-0,86
|Ford Otosan
|70,95
|71,55
|-0,84
|Tekfen Holding
|17,07
|17,21
|-0,81
|Mavi Giyim
|46,46
|46,82
|-0,77
|İş Finansal Kiralama
|4,14
|4,17
|-0,72
|Reysaş GMYO
|5,10
|5,13
|-0,58
|Türk Telekom
|8,05
|8,09
|-0,49
|Pegasus
|53,85
|54,05
|-0,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|6,15
|-0,33
|Turkcell
|16,49
|16,54
|-0,30
|Türk Hava Yolları
|12,46
|12,47
|-0,08
|Deva Holding
|19,04
|19,05
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)