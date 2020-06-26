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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:47:33 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40
Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64
Vestel 16,15 16,37 -1,34
Koza Madencilik 12,99 13,15 -1,22
İpek Doğal Enerji 13,50 13,66 -1,17
Bizim Mağazaları 19,30 19,52 -1,13
Doğuş Otomotiv 16,09 16,27 -1,11
Good-Year 5,30 5,35 -0,93
Tekfen Holding 17,21 17,37 -0,92
Özak GMYO 3,91 3,94 -0,76
Şekerbank 1,36 1,37 -0,73
Tümosan Motor ve Traktör 7,13 7,18 -0,70
Güneş Sigorta 4,30 4,33 -0,69
Sasa Polyester 10,77 10,84 -0,65
Aksigorta 6,62 6,66 -0,60
Koza Altın 80,15 80,60 -0,56
Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50
Çemtaş 8,13 8,17 -0,49
Enerjisa Enerji 8,31 8,35 -0,48
Kerevitaş Gıda 4,47 4,49 -0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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