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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:43:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87
Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84
Kardemir (D) 3,01 3,14 -4,14
MLP Sağlık 18,54 19,00 -2,42
Ford Otosan 69,65 71,35 -2,38
Migros Ticaret 36,70 37,50 -2,13
Pegasus 53,80 54,95 -2,09
Koza Madencilik 13,15 13,43 -2,08
Klimasan Klima 15,94 16,26 -1,97
Akçansa 12,58 12,83 -1,95
İpek Doğal Enerji 13,66 13,92 -1,87
Çimsa 9,60 9,78 -1,84
Şişe Cam 5,40 5,49 -1,64
Sarkuysan 6,28 6,38 -1,57
Ege Endüstri 611,50 620,00 -1,37
Türk Telekom 7,93 8,04 -1,37
Otokar 144,50 146,50 -1,37
Brisa 12,15 12,31 -1,30
Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30
Aksa 6,95 7,04 -1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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