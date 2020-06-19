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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:48:43 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,32 2,43 -4,53
Doğuş Otomotiv 15,67 16,36 -4,22
Kardemir (D) 2,92 3,04 -3,95
Deva Holding 19,30 20,06 -3,79
Eczacıbaşı İlaç 5,94 6,16 -3,57
Doğan Holding 1,96 2,03 -3,45
Global Yatırım Holding 3,88 4,01 -3,24
Türk Telekom 7,78 8,04 -3,23
Şok Marketler 12,65 13,07 -3,21
Torunlar GMYO 3,07 3,17 -3,15
Aksigorta 6,72 6,92 -2,89
Vestel 16,26 16,74 -2,87
Yataş 7,92 8,15 -2,82
Emlak Konut GMYO 1,85 1,90 -2,63
Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,87 -2,48
Çemtaş 8,26 8,45 -2,25
Eczacıbaşı Yatırım 13,40 13,70 -2,19
İş GMYO 1,86 1,90 -2,11
Aygaz 11,22 11,46 -2,09
Reysaş GMYO 5,20 5,31 -2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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