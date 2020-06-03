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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:50:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 24,24 26,08 -7,06
Çimsa 8,89 9,35 -4,92
Emlak Konut GMYO 1,66 1,71 -2,92
ASELSAN 31,76 32,62 -2,64
İpek Doğal Enerji 14,63 15,02 -2,60
Bizim Mağazaları 14,86 15,20 -2,24
Koza Altın 74,55 76,00 -1,91
Otokar 133,00 135,50 -1,85
İş Finansal Kiralama 3,93 4,00 -1,75
Tüpraş 87,90 89,35 -1,62
Akçansa 9,50 9,65 -1,55
Enka İnşaat 5,45 5,52 -1,27
Anadolu Hayat Emeklilik 6,61 6,69 -1,20
Ülker Bisküvi 23,60 23,88 -1,17
Coca Cola İçecek 40,90 41,38 -1,16
Vestel 13,98 14,14 -1,13
Koza Madencilik 12,11 12,23 -0,98
TAV Havalimanları 20,40 20,56 -0,78
Mavi Giyim 45,52 45,82 -0,65
Türk Hava Yolları 12,53 12,61 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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