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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:49:47 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 85,80 88,10 -2,61
Alkim Kimya 12,15 12,44 -2,33
Pegasus 59,40 60,45 -1,74
Tat Gıda 8,85 9,00 -1,67
Türk Traktör 62,30 63,30 -1,58
Kardemir (D) 2,57 2,61 -1,53
Bim Mağazalar 63,05 64,00 -1,48
Aksa Enerji 4,74 4,81 -1,46
Mavi Giyim 45,82 46,38 -1,21
Türk Hava Yolları 12,61 12,76 -1,18
İskenderun Demir Çelik 7,00 7,08 -1,13
Karsan Otomotiv 1,83 1,85 -1,08
Good-Year 4,89 4,94 -1,01
Kerevitaş Gıda 3,98 4,02 -1,00
Selçuk Ecza Deposu 8,09 8,17 -0,98
Brisa 10,95 11,05 -0,90
İş Yatırım Menkul Değerler 5,79 5,84 -0,86
Anadolu Efes 18,52 18,65 -0,70
Sarkuysan 5,71 5,75 -0,70
Gözde Girişim 4,29 4,32 -0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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