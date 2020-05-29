  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:53:39 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 15,77 16,62 -5,11
İpek Doğal Enerji 14,75 15,48 -4,72
Koza Madencilik 12,06 12,58 -4,13
Selçuk Ecza Deposu 8,16 8,48 -3,77
Ford Otosan 61,85 64,05 -3,43
Enka İnşaat 5,49 5,68 -3,35
Sabancı Holding 8,30 8,58 -3,26
Koç Holding 16,14 16,66 -3,12
Netaş Telekomünikasyon 14,49 14,91 -2,82
Sasa Polyester 10,20 10,48 -2,67
Coca Cola İçecek 40,52 41,60 -2,60
Alkim Kimya 11,69 11,99 -2,50
Tofaş Oto Fabrikası 22,24 22,78 -2,37
Klimasan Klima 16,92 17,26 -1,97
Şok Marketler 11,70 11,93 -1,93
Türk Telekom 7,43 7,57 -1,85
Otokar 133,50 135,90 -1,77
Çelebi 88,05 89,60 -1,73
Soda Sanayii 5,64 5,73 -1,66
MLP Sağlık 16,73 17,00 -1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı