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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:51:59 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,93 14,35 -9,90
Kardemir (D) 2,43 2,60 -6,54
Koza Madencilik 11,45 12,21 -6,22
Coca Cola İçecek 36,30 37,80 -3,97
Vestel 12,77 13,26 -3,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,79 -3,61
Alarko Holding 4,54 4,71 -3,61
Doğan Holding 1,88 1,95 -3,59
Net Holding 1,92 1,99 -3,52
Türk Telekom 6,88 7,13 -3,51
Karel Elektronik 15,16 15,71 -3,50
Koza Altın 72,65 75,10 -3,26
Tat Gıda 7,22 7,46 -3,22
Eczacıbaşı İlaç 4,49 4,63 -3,02
Çemtaş 6,84 7,05 -2,98
Şok Marketler 10,80 11,13 -2,96
Ford Otosan 54,85 56,50 -2,92
Arçelik 15,40 15,86 -2,90
MLP Sağlık 15,37 15,81 -2,78
Odaş Elektrik 1,77 1,82 -2,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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