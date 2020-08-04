Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|19,14
|17,40
|10,00
|TAV Havalimanları
|17,48
|16,60
|5,30
|Türk Hava Yolları
|11,01
|10,69
|2,99
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|7,64
|1,57
|Pegasus
|48,36
|47,82
|1,13
|Arçelik
|23,26
|23,08
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)