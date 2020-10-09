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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:55:30 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Selçuk Ecza Deposu 9,37 9,77 -4,09
Netaş Telekomünikasyon 20,96 21,58 -2,87
Gübre Fabrikaları 33,92 34,80 -2,53
ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 36,32 -2,09
Aksa 8,04 8,20 -1,95
Şekerbank 1,66 1,69 -1,78
Alcatel Lucent Teletaş 30,02 30,52 -1,64
Çelebi 78,80 80,00 -1,50
DO-CO 327,10 331,90 -1,45
Enka İnşaat 7,15 7,25 -1,38
Doğan Holding 2,45 2,48 -1,21
Hektaş 13,13 13,27 -1,06
Akçansa 14,00 14,13 -0,92
Çemtaş 14,25 14,35 -0,70
Alkim Kimya 13,82 13,87 -0,36
Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,75 -0,30
Şok Marketler 12,19 12,21 -0,16
Türkiye Sigorta 6,11 6,12 -0,16
Borusan Mannesmann 15,75 15,76 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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