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Ekonomi Borsada açılış seansına yeni düzenleme
Ekonomi

Borsada açılış seansına yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-09-18 17:36:00 -
Borsada açılış seansına yeni düzenleme

Borsa İstanbul’un aracı kurumlara geçtiği duyuruda, pay piyasası ve VİOP'ta uygulanmakta olan açılış seansı işleyiş esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemelere gidildiği bildirildi.

Pay Piyasası ve VİOP’ta açılış seansı işleyiş esaslarında değişiklik yapıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında, Paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, Yıldız Pazarda, Ana Pazarda ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine, karar verildi.

VİOP'taki tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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