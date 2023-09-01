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Ekonomi Borsada 3 hisseye tedbir kararı!
Ekonomi

Borsada 3 hisseye tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:15:00 -
Borsada 3 hisseye tedbir kararı!

Borsa İstanbul; Aztek Teknoloji, Elite Naturel ve Tatlıpınar Enerji Üretim hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulama kararı aldı.

Borsa İstanbul; Aztek Teknoloji, Elite Naturel ve Tatlıpınar Enerji Üretim hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulama kararı aldı.

Borsa İstanbul, yürütülen incelemelerin ardından üç hissede Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Aztek Teknoloji (#AZTEK), Elite Naturel (#ELITE) ve Tatlıpınar Enerji Üretim (#TATEN) payları 01/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirileri ile işlem görecek.

Konuyla ilgili KAP'ta yer alan diğer bilgiler şöyle;

"VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."
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