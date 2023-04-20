Borsada 0,85 yükselişle tamamladı Borsa hesaplaması: Sakin gündem durgunluk yaratıyor! 24 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak

ABD bilançoları dışarıda bırakıldığında gündemin sakin olduğu hafta beklentilerimize paralel olarak hem içeride hem de dışarıda durgun sayılabilecek bir zeminde geçiyor. Bugünün öne çıkan konu başlıklarının da varlık fiyatlarına yön verme potansiyelini düşük bulunuyor.

Bu kapsamda FOMC toplantısına iki hafta kala Fed Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Söz konusu rapor ABD ekonomisini bölgesel bazda değerlendirirken Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gücüne dair görüşlerini yansıtıyor. Ancak para politikasına yönelik mesajların verilmediği raporun etki derecesi tarihsel olarak düşük.

Makroekonomik veri tarafında ise İngiltere’de açıklanacak Mart ayı TÜFE rakamı önem taşıyor. Piyasa etkisi yüksek olmayan veri buna karşın İngiltere Merkez Bankası’nın sonraki toplantısında alacağı karar üzerinde belirleyici olma potansiyeline sahip. Mevcut durumda İngiltere’de enflasyon yıllık bazda %10,4 seviyesinde bulunurken bugünkü açıklama ile bu rakamın %9,8 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. İngiltere Merkez Bankası’nın ise bir sonraki toplantı tarihi olan 11 Mayıs’ta faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması durumunda Merkez Bankası’nın bir faiz artırımına daha gidebileceğine yönelik tahminlerin güç kazandığını görebilir yorumu yapıldı.

paraanaliz'deki haberde analistlerin yorumları: TL: USD/TL hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürürken 19,40 seviyesinin üzerindeki rakamların test edilmeye başlandığını görüyoruz. Kısa vadede TL lehine hareketin güç kazanmasını gerektirecek bir konu başlığının olmaması nedeniyle mevcut eğilimin devam etmesi olası görünüyor. Veri tarafında ise bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Son ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %31,63 değerini almıştı. Ankete özellikle TL’de giderek artmaya başlayan değer kaybının enflasyon beklentilerine nasıl yansıdığını takip edeceğiz. Bugün ayrıca tüketici güven endeksi de açıklanacak. Geçen yıl Haziran ayından bu yana yukarı yönlü bir eğilim izleyen tüketici güven endeksi son olarak 82,50’den 80,10 seviyesine gerilemişti.

Borsa İstanbul: Bir süredir 5000-5200 bandına sıkışan BIST-100 endeksinde yatay seyir devam ediyor. Söz konusu bant herhangi bir yöne kırılmadan görünümün anlamlı şekilde değişmesini beklemiyoruz. Öte yandan bugünden itibaren Borsa İstanbul’da da gözler bilançolara çevrilecek. Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlerden Arçelik bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tahminler, 1Ç23’de bankalar için yıllık (y/y) %48 net kar artışına (önceki çeyreğe göre (ç/ç) %43 düşüş) işaret ediyor. Finans-dışı şirketler için ise %55 y/y net kar artışı (%55 ç/ç düşüş) ve %32 y/y FAVÖK büyümesi (%19 ç/ç düşüş) öngörüyoruz. Toplamda, araştırma kapsamımızdaki hisse senetlerinin 1Ç23’de %52 y/y net kar artışı (%50 ç/ç düşüş) kaydetmesini bekliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5607.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5569, 5524, 5485 ve 5440 destek olarak izlenebilir. 5647, 5692, 5731 ve 5776 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.6623 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6425, 19.6035, 19.564 ve 19.4855 destek olarak izlenebilir. 19.682, 19.7215, 19.7605 ve 19.8395 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

Peki arefe günü borsa açık mı kapalı mı? 20 Nisan 2023 Arefe günü yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, yarın borsa saat kaça kadar açık?

İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023…

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arefesi'nde 20 Nisan 2023 Perşembe günü aat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.



Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi. Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul da özel bankalar gibi kapalı olacak.

Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla borsada işlem yapılamayacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.



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