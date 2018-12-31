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Borsa yılı yükselişle tamamladı

Yılbaşı tatili dolayısıyla yarın işlem gerçekleştiremeyecek olan Borsa, yılın son işlem gününü 0,92’lik yükselişle tamamladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:55
Borsa yılı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.

Endeks, 835.15 puanlık artışla 91 bin 270 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kazandı.

Borsa İstanbul, yılbaşı tatili dolayısıyla yarını kapalı olarak geçirecek, işlemlere 2 Ocak günü Salı günü devam edilecek.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:55
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