Borsa yatırımcısı temmuzdan umutlu

Nevzat Orbay

Pandemi döneminde küçük yatırımcıların ilgisini çeken Borsa İstanbul’da endeks yeniden 115 bin seviyesini yakaladı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.

100 firmadan 73’ü kârda

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 15 milyar 380,2 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve coronavirüs salgını nedeniyle süresi uzatılan bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 100 şirketten 73’ü ilk çeyrekte net kâr elde etti. Şirketlerin 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği net kâr, yatırımcıyı da iştahlandırırken Borsa İstanbul’a ilgiyi artırdı.

Yatırımcılar korunuyor

Borsa İstanbul’da 1 Ocak-19 Haziran döneminde yatırımcı sayısı 366 bin artarak 1.5 milyon kişiyi geçti. Borsayı bireysel yatırımcılar ve yerli fonlar desteklerken, olumlu hava yerli yatırımcının katkısıyla sürüyor. İyimserliğin devamı için son aylarda çıkış eğiliminde olan yabancı yatırımcının katılması da önemli olacak. Uzmanlar, yabancı yatırımcıların katılımı söz konusu olursa daha uzun soluklu bir çıkış hareketi ve iyimserlikten söz etmenin mümkün olabileceğini ifade ediyor. SPK, BDDK ve diğer piyasa düzenleyici kurumların aldıkları tedbirlerle daha da güvenilir bir yatırım aracı haline dönüşen borsada temmuz ayının da yüksek performansla geçmesi beklentisi hakim.