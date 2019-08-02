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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 881 milyar lira oldu

02 Ağustos 2019 Cuma 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 881 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.077.267.5691,42
Garanti Bankası40.320.000.0000,80
Akbank37.804.000.0000,77
Tüpraş34.157.178.8802,92
Enka İnşaat29.350.000.0000,83
Bim Mağazalar28.453.392.0007,61
İş Bankası (C)27.134.819.1000,54
Turkcell26.950.000.0001,56
Ereğli Demir Çelik25.270.000.0000,95
Yapı ve Kredi Bank.22.469.156.4150,55
Aselsan21.557.400.0002,00
Ford Otosan20.528.235.0005,88
İskenderun Demir Çelik20.039.000.0001,46
Sabancı Holding19.587.877.7380,67
Türk Telekom18.235.000.0002,29
Türk Hava Yolları16.987.800.0000,51
Anadolu Efes12.552.631.5761,04
Vakıflar Bankası11.775.000.0000,41
Arçelik11.615.767.8441,28
Şişe Cam10.777.500.0000,78




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:44
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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