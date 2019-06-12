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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 816 milyar lira oldu

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 816 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding42.019.830.6891,29
Garanti Bankası34.272.000.0000,71
Akbank32.812.000.0000,69
Tüpraş30.400.890.8802,60
Turkcell27.456.000.0001,62
Ereğli Demir Çelik26.600.000.0001,00
Enka İnşaat25.700.000.0000,72
Bim Mağazalar23.862.960.0006,38
İş Bankası (C)22.949.847.0000,46
Aselsan21.215.400.0001,97
Ford Otosan19.966.779.0005,72
İskenderun Demir Çelik19.053.000.0001,38
Yapı ve Kredi Bank.18.245.630.7730,47
Türk Hava Yolları17.871.000.0000,54
Türk Telekom16.450.000.0002,08
Sabancı Holding16.302.827.4090,55
Arçelik12.176.622.2541,39
Şişe Cam11.812.500.0000,90
Anadolu Efes11.392.105.2600,95
Vakıflar Bankası9.550.000.0000,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:41
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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