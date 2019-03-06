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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.345.216.5941,42
Garanti Bankası37.632.000.0000,81
Tüpraş36.761.538.5603,74
Akbank35.984.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik31.920.000.0001,13
Turkcell30.954.000.0001,94
ASELSAN27.702.000.0002,73
İş Bankası (C)27.179.818.8000,55
Bim Mağazalar25.760.460.0008,13
Enka İnşaat24.650.000.0000,77
İskenderun Demir Çelik21.199.000.0001,35
Türk Hava Yolları19.872.000.0000,64
Ford Otosan19.159.686.0004,92
Sabancı Holding18.669.695.9690,64
Türk Telekom18.375.000.0002,47
Yapı ve Kredi Bank.18.245.630.7730,47
Şişe Cam14.670.000.0001,15
Arçelik14.001.088.4081,71
Vakıflar Bankası13.100.000.0000,46
Anadolu Efes12.173.684.2071,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. İstanbul
  2. BIST100
  3. BIST Şirketleri
  4. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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