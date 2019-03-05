0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

05 Mart 2019 Salı 13:25
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.345.216.5941,42
Garanti Bankası38.598.000.0000,83
Tüpraş36.486.077.4403,71
Akbank36.296.000.0000,83
Ereğli Demir Çelik31.360.000.0001,11
Turkcell31.218.000.0001,96
ASELSAN27.588.000.0002,72
İş Bankası (C)27.359.817.6000,55
Bim Mağazalar25.714.920.0008,12
Enka İnşaat24.800.000.0000,69
İskenderun Demir Çelik21.170.000.0001,35
Türk Hava Yolları19.609.800.0000,63
Sabancı Holding18.751.312.1260,64
Ford Otosan18.738.594.0004,81
Türk Telekom18.725.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bank.18.414.571.7990,47
Şişe Cam14.647.500.0001,15
Arçelik14.055.146.6641,72
Vakıflar Bankası13.225.000.0000,47
Anadolu Efes12.351.315.7861,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:25
  1. İstanbul
  2. BIST100
  3. BIST Şirketleri
  4. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    1. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    2. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    3. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu madde..
    4. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    5. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    6. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    7. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    8. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    9. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    10. Avustralya'daki yangınlar
    11. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    12. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    14. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    15. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    16. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    17. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, "El..
    18. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    19. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    20. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    22. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    24. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    25. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    27. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    28. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    29. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    30. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar