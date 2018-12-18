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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 775 milyar lira oldu

18 Aralık 2018 Salı 18:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 775 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.314.060.0761,12
Garanti Bankası33.642.000.0000,72
Tüpraş30.626.268.1604,12
Aselsan26.744.400.0002,85
Akbank26.640.000.0000,62
Turkcell26.598.000.0001,80
Bim Mağazalar26.534.640.0008,38
Ereğli Demir Çelik26.180.000.0000,86
Enka İnşaat23.200.000.0000,64
Türk Hava Yolları21.265.800.0000,58
İş Bankası (C)19.034.873.1000,41
Ford Otosan17.931.501.0005,24
İskenderun Demir Çelik16.095.000.0000,97
Sabancı Holding15.364.241.6000,53
Yapı ve Kredi Bank.13.346.341.0290,33
Türk Telekom13.335.000.0002,41
Anadolu Efes12.232.894.7340,88
Şişe Cam11.767.500.0000,89
Arçelik10.304.855.1261,15
Vakıflar Bankası9.425.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:39
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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