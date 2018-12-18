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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18 Aralık 2018 Salı 13:28
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 769 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.060.470.2711,12
Garanti Bankası32.634.000.0000,70
Tüpraş30.701.393.9204,13
Bim Mağazalar26.565.000.0008,39
ASELSAN26.562.000.0002,83
Turkcell26.444.000.0001,79
Ereğli Demir Çelik26.040.000.0000,86
Akbank25.920.000.0000,60
Enka İnşaat23.350.000.0000,65
Türk Hava Yolları20.700.000.0000,56
İş Bankası (C)18.629.875.8000,40
Ford Otosan17.861.319.0005,22
İskenderun Demir Çelik16.066.000.0000,96
Sabancı Holding15.119.393.1290,53
Yapı ve Kredi Bank.13.261.870.5160,33
Türk Telekom12.950.000.0002,34
Anadolu Efes11.996.052.6280,87
Şişe Cam11.812.500.0000,90
Arçelik10.379.185.2291,16
Vakıflar Bankası9.375.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:28
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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