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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:39:02 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding54.014.628.4651,24
Ereğli Demir Çelik51.660.000.0001,28
Ford Otosan46.881.576.0009,82
Bim Mağazalar46.602.600.0008,67
Garanti Bankası43.428.000.0000,72
Enka İnşaat42.224.000.0000,86
ASELSAN41.838.000.0002,59
Akbank37.076.000.0000,63
Turkcell36.608.000.0001,80
İş Bankası (C)31.724.788.5000,49
Türk Telekom31.185.000.0002,91
İskenderun Demir Çelik29.232.000.0001,34
Tüpraş27.345.776.6402,83
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
Gübre Fabrikaları24.482.200.00043,12
Sabancı Holding23.995.150.2290,66
Şişe Cam22.545.255.4531,03
Arçelik20.731.341.3291,63
Vakıflar Bankası18.473.594.3780,42
Tofaş Oto Fabrikası17.650.000.0004,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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