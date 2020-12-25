Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 875 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|50.295.000.000
|1,25
|Bim Mağazalar
|44.568.480.000
|8,29
|Ford Otosan
|43.407.567.000
|9,09
|Garanti Bankası
|41.874.000.000
|0,69
|ASELSAN
|41.336.400.000
|2,56
|Enka İnşaat
|41.272.000.000
|0,84
|Turkcell
|34.980.000.000
|1,72
|Akbank
|34.112.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|30.194.798.700
|0,47
|Türk Telekom
|29.540.000.000
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|29.029.000.000
|1,33
|Tüpraş
|26.844.938.240
|2,78
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.679.035.903
|0,55
|Şişe Cam
|22.147.037.626
|1,01
|Gübre Fabrikaları
|21.977.200.000
|38,71
|Sabancı Holding
|21.750.705.904
|0,60
|Arçelik
|20.420.506.355
|1,61
|Vakıflar Bankası
|18.122.088.353
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.705.400.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)