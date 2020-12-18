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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:53:31 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.717.961.0001,16
Ereğli Demir Çelik48.755.000.0001,21
Ford Otosan44.179.569.0009,26
Bim Mağazalar44.022.000.0008,19
Garanti Bankası41.454.000.0000,69
ASELSAN40.675.200.0002,52
Enka İnşaat40.656.000.0000,83
Turkcell35.376.000.0001,74
Akbank33.748.000.0000,57
İş Bankası (C)30.554.796.3000,47
Türk Telekom29.085.000.0002,71
İskenderun Demir Çelik28.565.000.0001,30
Tüpraş27.145.441.2802,81
Yapı ve Kredi Bankası26.016.917.9550,56
Şişe Cam21.993.876.9231,01
Sabancı Holding21.628.281.6690,59
Arçelik19.974.525.7401,57
Vakıflar Bankası18.161.144.5780,41
Türk Hava Yolları17.884.800.0000,41
Sasa Polyester16.019.000.0006,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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