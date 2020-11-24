Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 866 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.334.216.833
|1,11
|Ford Otosan
|43.688.295.000
|9,15
|ASELSAN
|41.724.000.000
|2,58
|Bim Mağazalar
|41.684.280.000
|7,75
|Ereğli Demir Çelik
|40.285.000.000
|1,00
|Enka İnşaat
|39.984.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|38.010.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.694.000.000
|1,71
|Akbank
|32.656.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.339.804.400
|0,45
|Türk Telekom
|27.230.000.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.087.742.313
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|24.186.000.000
|1,10
|Tüpraş
|22.562.769.920
|2,33
|Şişe Cam
|21.534.394.815
|0,99
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,57
|Arçelik
|19.569.088.817
|1,54
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.325.400.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|15.770.988.484
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)