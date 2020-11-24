  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:31:20 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 875 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.562.447.6581,11
Ford Otosan42.916.293.0008,99
Bim Mağazalar42.078.960.0007,83
ASELSAN41.701.200.0002,58
Enka İnşaat40.208.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik40.145.000.0001,00
Garanti Bankası38.976.000.0000,64
Turkcell35.134.000.0001,73
Akbank33.228.000.0000,56
İş Bankası (C)29.789.801.4000,46
Türk Telekom27.615.000.0002,58
Yapı ve Kredi Bankası25.679.035.9030,55
İskenderun Demir Çelik24.244.000.0001,11
Tüpraş22.512.686.0802,33
Şişe Cam21.718.187.6580,99
Sabancı Holding21.567.069.5510,59
Arçelik19.677.205.3301,55
Vakıflar Bankası18.551.706.8270,42
Türk Hava Yolları16.587.600.0000,38
Gübre Fabrikaları16.486.240.00029,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
O bankamatikler kaldırılacak
Gündem

O bankamatikler kaldırılacak

Gazetemiz Akit’in, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Camii’nin önüne diktiği bankamatik rezaletiyle ilgili haberi, Anıtlar Ku..
Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin
Siyaset

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay