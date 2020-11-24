Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 875 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.562.447.658
|1,11
|Ford Otosan
|42.916.293.000
|8,99
|Bim Mağazalar
|42.078.960.000
|7,83
|ASELSAN
|41.701.200.000
|2,58
|Enka İnşaat
|40.208.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|40.145.000.000
|1,00
|Garanti Bankası
|38.976.000.000
|0,64
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,73
|Akbank
|33.228.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|29.789.801.400
|0,46
|Türk Telekom
|27.615.000.000
|2,58
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.679.035.903
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|24.244.000.000
|1,11
|Tüpraş
|22.512.686.080
|2,33
|Şişe Cam
|21.718.187.658
|0,99
|Sabancı Holding
|21.567.069.551
|0,59
|Arçelik
|19.677.205.330
|1,55
|Vakıflar Bankası
|18.551.706.827
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.587.600.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.486.240.000
|29,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)