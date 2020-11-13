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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:58:14 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 722 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.979.191.106 1,10
ASELSAN 41.838.000.000 2,59
Bim Mağazalar 41.836.080.000 7,78
Ford Otosan 40.916.106.000 8,57
Enka İnşaat 40.768.000.000 0,83
Ereğli Demir Çelik 38.850.000.000 0,97
Garanti Bankası 37.212.000.000 0,62
Turkcell 35.618.000.000 1,76
Akbank 32.812.000.000 0,56
İş Bankası (C) 31.184.792.100 0,48
Türk Telekom 28.035.000.000 2,61
Yapı ve Kredi Bankası 24.496.448.724 0,52
İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,05
Tüpraş 22.212.183.040 2,30
Sabancı Holding 21.832.322.062 0,60
Şişe Cam 20.860.487.723 0,96
Arçelik 18.812.273.227 1,48
Vakıflar Bankası 18.512.650.602 0,42
Türk Hava Yolları 15.870.000.000 0,36
Coca Cola İçecek 15.046.031.755 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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