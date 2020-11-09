Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|43.008.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|42.746.880.000
|8,47
|Ford Otosan
|42.039.018.000
|8,81
|Koç Holding
|41.385.856.176
|0,95
|ASELSAN
|40.812.000.000
|2,53
|Ereğli Demir Çelik
|39.620.000.000
|0,99
|Turkcell
|35.992.000.000
|1,77
|Garanti Bankası
|31.416.000.000
|0,52
|Akbank
|27.976.000.000
|0,47
|İş Bankası (C)
|26.414.823.900
|0,41
|Türk Telekom
|24.885.000.000
|2,32
|İskenderun Demir Çelik
|23.084.000.000
|1,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.864.216.671
|0,45
|Şişe Cam
|20.707.327.020
|0,95
|Tüpraş
|20.609.500.160
|2,13
|Sabancı Holding
|19.363.433.305
|0,53
|Arçelik
|19.055.535.381
|1,50
|Vakıflar Bankası
|16.403.614.458
|0,38
|Türk Hava Yolları
|14.738.400.000
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.910.000.000
|3,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)