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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:07:34 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Enka İnşaat 43.008.000.000 0,87
Bim Mağazalar 42.746.880.000 8,47
Ford Otosan 42.039.018.000 8,81
Koç Holding 41.385.856.176 0,95
ASELSAN 40.812.000.000 2,53
Ereğli Demir Çelik 39.620.000.000 0,99
Turkcell 35.992.000.000 1,77
Garanti Bankası 31.416.000.000 0,52
Akbank 27.976.000.000 0,47
İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,41
Türk Telekom 24.885.000.000 2,32
İskenderun Demir Çelik 23.084.000.000 1,05
Yapı ve Kredi Bankası 20.864.216.671 0,45
Şişe Cam 20.707.327.020 0,95
Tüpraş 20.609.500.160 2,13
Sabancı Holding 19.363.433.305 0,53
Arçelik 19.055.535.381 1,50
Vakıflar Bankası 16.403.614.458 0,38
Türk Hava Yolları 14.738.400.000 0,34
Tofaş Oto Fabrikası 13.910.000.000 3,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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