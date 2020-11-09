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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:36:25 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 676 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Ford Otosan 43.653.204.000 9,15
Enka İnşaat 43.288.000.000 0,88
Bim Mağazalar 43.020.120.000 8,52
ASELSAN 40.629.600.000 2,52
Koç Holding 40.168.625.112 0,92
Ereğli Demir Çelik 38.255.000.000 0,95
Turkcell 35.574.000.000 1,75
Garanti Bankası 30.786.000.000 0,51
Akbank 27.248.000.000 0,46
İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,40
Türk Telekom 24.395.000.000 2,28
İskenderun Demir Çelik 23.229.000.000 1,06
Şişe Cam 20.431.637.755 0,94
Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,44
Tüpraş 19.545.218.560 2,02
Arçelik 19.528.545.125 1,54
Sabancı Holding 18.465.655.576 0,51
Vakıflar Bankası 16.091.164.659 0,37
Tofaş Oto Fabrikası 14.410.000.000 4,05
Sasa Polyester 13.628.600.000 5,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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