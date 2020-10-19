Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|8,25
|ASELSAN
|41.268.000.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,92
|Koç Holding
|39.281.060.795
|0,96
|Turkcell
|37.906.000.000
|1,94
|Ereğli Demir Çelik
|33.635.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|32.529.357.000
|7,84
|Garanti Bankası
|31.500.000.000
|0,54
|Akbank
|28.132.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|26.460.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|25.829.827.800
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|22.562.000.000
|1,17
|Şişe Cam
|21.013.648.425
|1,38
|Tüpraş
|20.296.476.160
|2,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.512.688.466
|0,44
|Arçelik
|18.420.350.868
|1,72
|Sabancı Holding
|17.894.342.475
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.677.008.032
|0,38
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.043.600.000
|5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)