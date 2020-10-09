Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 584 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|8,42
|ASELSAN
|41.290.800.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.303.060.316
|0,92
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,80
|Ereğli Demir Çelik
|33.950.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|30.213.351.000
|7,28
|Garanti Bankası
|29.820.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.410.000.000
|2,37
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.982.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|21.166.809.128
|1,39
|Tüpraş
|20.797.314.560
|2,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|17.343.433.414
|0,50
|Arçelik
|16.893.205.125
|1,58
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.848.800.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.927.400.000
|5,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)