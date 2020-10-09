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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:31:02 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 577 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Bim Mağazalar42.139.680.0008,35
ASELSAN41.131.200.0002,74
Enka İnşaat40.488.000.0000,92
Koç Holding36.669.085.8030,90
Turkcell34.914.000.0001,79
Ereğli Demir Çelik33.635.000.0000,94
Ford Otosan29.704.531.5007,16
Garanti Bankası29.652.000.0000,51
Akbank26.728.000.0000,46
Türk Telekom25.060.000.0002,34
İş Bankası (C)23.759.841.6000,38
İskenderun Demir Çelik21.866.000.0001,13
Şişe Cam21.105.544.8471,38
Tüpraş20.571.937.2802,03
Yapı ve Kredi Bankası18.076.689.7480,41
Sabancı Holding17.221.009.1780,50
Arçelik16.595.884.7151,55
Vakıflar Bankası15.856.827.3090,36
Türk Hava Yolları14.862.600.0000,36
Sasa Polyester13.952.300.0005,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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