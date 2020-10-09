Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 577 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|8,35
|ASELSAN
|41.131.200.000
|2,74
|Enka İnşaat
|40.488.000.000
|0,92
|Koç Holding
|36.669.085.803
|0,90
|Turkcell
|34.914.000.000
|1,79
|Ereğli Demir Çelik
|33.635.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|29.704.531.500
|7,16
|Garanti Bankası
|29.652.000.000
|0,51
|Akbank
|26.728.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,34
|İş Bankası (C)
|23.759.841.600
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.866.000.000
|1,13
|Şişe Cam
|21.105.544.847
|1,38
|Tüpraş
|20.571.937.280
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,50
|Arçelik
|16.595.884.715
|1,55
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.862.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.952.300.000
|5,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)