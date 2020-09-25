Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 566 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.534.360.000
|8,42
|ASELSAN
|39.238.800.000
|2,62
|Enka İnşaat
|37.800.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.176.265.413
|0,91
|Turkcell
|33.858.000.000
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|32.620.000.000
|0,92
|Ford Otosan
|31.125.717.000
|7,50
|Garanti Bankası
|30.786.000.000
|0,53
|Akbank
|26.936.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|20.822.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.146.224.640
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,42
|Vakıflar Bankası
|16.481.726.908
|0,38
|Sabancı Holding
|16.364.039.527
|0,47
|Arçelik
|15.974.214.766
|1,49
|Şişe Cam
|15.412.500.000
|1,01
|Türk Hava Yolları
|14.614.200.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.217.900.000
|5,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)