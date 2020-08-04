Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 475 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.574.368.800
|1,02
|ASELSAN
|39.352.800.000
|2,73
|Bim Mağazalar
|39.316.200.000
|8,40
|Enka İnşaat
|34.720.000.000
|0,87
|Turkcell
|32.670.000.000
|1,75
|Ford Otosan
|28.669.347.000
|6,91
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
|Ereğli Demir Çelik
|27.160.000.000
|0,81
|Akbank
|26.260.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|20.834.861.100
|0,36
|Tüpraş
|19.695.470.080
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|18.821.000.000
|1,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.872.289.157
|0,50
|Sabancı Holding
|16.608.887.998
|0,51
|Arçelik
|15.717.438.048
|1,47
|Türk Hava Yolları
|15.193.800.000
|0,37
|Halkbank
|13.111.013.986
|0,40
|Şişe Cam
|12.937.500.000
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)