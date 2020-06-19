Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 312 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.769.600.343
|1,10
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|8,75
|ASELSAN
|37.300.800.000
|2,59
|Turkcell
|37.290.000.000
|2,00
|Garanti Bankası
|34.986.000.000
|0,64
|Enka İnşaat
|33.040.000.000
|0,83
|Akbank
|31.148.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|29.120.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|27.230.000.000
|2,74
|Ford Otosan
|24.335.608.500
|6,06
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,41
|Tüpraş
|22.137.057.280
|2,09
|Vakıflar Bankası
|20.621.686.747
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|20.213.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.277.600.000
|0,42
|Halkbank
|15.114.772.727
|0,46
|Anadolu Efes
|12.197.368.418
|1,04
|Koza Altın
|12.100.875.000
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)