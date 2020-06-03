Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 270 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.189.703.251
|1,13
|Bim Mağazalar
|39.680.520.000
|8,48
|ASELSAN
|36.206.400.000
|2,51
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Turkcell
|30.910.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.520.000.000
|0,76
|Akbank
|30.420.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.540.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.845.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|23.651.334.000
|5,89
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|22.011.847.680
|2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,14
|Vakıflar Bankası
|18.629.819.277
|0,56
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.482.080.420
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.790.000.000
|3,48
|Anadolu Efes
|11.664.473.681
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)