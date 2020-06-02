Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 262 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.124.626.070
|1,10
|Bim Mağazalar
|38.283.960.000
|8,18
|ASELSAN
|37.186.800.000
|2,75
|Garanti Bankası
|33.852.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|30.912.000.000
|0,77
|Turkcell
|30.712.000.000
|1,64
|Akbank
|30.056.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.910.000.000
|0,86
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|23.054.787.000
|5,74
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,39
|Tüpraş
|22.374.955.520
|2,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,13
|Vakıflar Bankası
|18.434.538.153
|0,55
|Sabancı Holding
|18.302.423.261
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.401.800.000
|0,42
|Halkbank
|13.383.129.371
|0,41
|Koza Altın
|11.590.000.000
|1,89
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.480.000.000
|3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)